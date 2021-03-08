8 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 20:50 — REGNUM В «женский день» 8 марта сразу несколько общественных объединений присоединились к ставшей уже традиционной акции по раздаче цветов женщинам на улицах Петербурга.

Продажа цветов восьмого марта Дарья Драй © ИА REGNUM

Возле Доходного дома Розенштейна на площади Льва Толстого прохожих прекрасного пола поздравляли реконструкторы, одетые в военную форму первых четверти XX века. Они дарили петербурженкам и гостьям Северной столицы тюльпаны.

Реконструктор Дарья Драй © ИА REGNUM

Реконструктор Дарья Драй © ИА REGNUM Реконструктор поздравляет девушку с 8 марта Дарья Драй © ИА REGNUM

А на Московском вокзале добровольцы Регионального штаба акции взаимопомощи #МыВместе, которые ежедневно помогают пожилым людям и амбулаторным больным с коронавирусной инфекцией, в рамках всероссийской акции #ВамЛюбимые дарили мимозы и тюльпаны тем, кто только что прибыл в Петербург или встречал здесь своих родных и друзей.

Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетом тюльпанов Дарья Драй © ИА REGNUM

Волонтер всероссийской акции #мывместе поздравляет девушку с 8 марта Дарья Драй © ИА REGNUM Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетом тюльпанов Дарья Драй © ИА REGNUM

Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетами мимозы Дарья Драй © ИА REGNUM

Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетами мимозы Дарья Драй © ИА REGNUM Волонтер всероссийской акции #мывместе поздравляет девушку с 8 марта Дарья Драй © ИА REGNUM

Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетом тюльпанов Дарья Драй © ИА REGNUM

Девушка с тюльпанами Дарья Драй © ИА REGNUM Девушка с тюльпанами Дарья Драй © ИА REGNUM

Девушки с тюльпанами Дарья Драй © ИА REGNUM Девушка с тюльпаном Дарья Драй © ИА REGNUM

Впрочем, сегодня и без волонтёров мужчины активно дарили своим дамам цветы, продавцы которых сегодня «отметили» один из самых выгодных дней в своём бизнесе.

Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетами мимозы Дарья Драй © ИА REGNUM

Продажа цветов восьмого марта Дарья Драй © ИА REGNUM Продажа цветов восьмого марта Дарья Драй © ИА REGNUM

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