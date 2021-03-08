Санкт-Петербург,
8 марта 2021, 20:50 — REGNUM В «женский день» 8 марта сразу несколько общественных объединений присоединились к ставшей уже традиционной акции по раздаче цветов женщинам на улицах Петербурга.
Продажа цветов восьмого марта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Возле Доходного дома Розенштейна на площади Льва Толстого прохожих прекрасного пола поздравляли реконструкторы, одетые в военную форму первых четверти XX века. Они дарили петербурженкам и гостьям Северной столицы тюльпаны.
Реконструктор
Дарья Драй © ИА REGNUM
Реконструктор
Дарья Драй © ИА REGNUM
Реконструктор поздравляет девушку с 8 марта
Дарья Драй © ИА REGNUM
А на Московском вокзале добровольцы Регионального штаба акции взаимопомощи #МыВместе, которые ежедневно помогают пожилым людям и амбулаторным больным с коронавирусной инфекцией, в рамках всероссийской акции #ВамЛюбимые дарили мимозы и тюльпаны тем, кто только что прибыл в Петербург или встречал здесь своих родных и друзей.
Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетом тюльпанов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Волонтер всероссийской акции #мывместе поздравляет девушку с 8 марта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетом тюльпанов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетами мимозы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетами мимозы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Волонтер всероссийской акции #мывместе поздравляет девушку с 8 марта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетом тюльпанов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушка с тюльпанами
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушка с тюльпанами
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушки с тюльпанами
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушка с тюльпаном
Дарья Драй © ИА REGNUM
Впрочем, сегодня и без волонтёров мужчины активно дарили своим дамам цветы, продавцы которых сегодня «отметили» один из самых выгодных дней в своём бизнесе.
Волонтер всероссийской акции #мывместе с букетами мимозы
Дарья Драй © ИА REGNUM
Продажа цветов восьмого марта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Продажа цветов восьмого марта
Дарья Драй © ИА REGNUM
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