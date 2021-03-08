Подгорица, , 20:28 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович призвал правительство Черногории срочно и безотлагательно закрыть границы страны и принять самые строгие эпидемиологические меры.

Мило Джуканович Predsjednik.me

«Данные о количестве умерших и недавно выявленных случаях заражения вызывают тревогу», — написал Джуканович в Twitter 8 марта.

В Черногории за последние 24 часа умерли 18 человек с коронавирусом, пока это самое большое число смертей в день с начала эпидемии.

Также подтверждено 417 новых положительных случаев.