Пермь, 8 марта 2021, 20:24 — REGNUM В центре Перми волонтёры акции #МыВместе поздравили горожанок в Международным женским днём. Всего они раздали цветы и открытки порядка 300 женщинам, сообщает пресс-служба краевого правительства.
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Открытки, в частности, изготовили ученики младших классов школы №32. А активисты волонтерского центра «Единой России» организовали возле ТЦ «Колизей-Атриум» фотозону. Все желающие пермячки могли там сфотографироваться с названием акции «Вам, любимые!».
Проект «Вам, любимые!» приурочен к году создания масштабной акции взаимопомощи под названием #МыВместе. Эта акция началась в марте 2020 года, когда многие граждане нуждались в помощи из-за введённых коронавирусных ограничений.