Подгорица, , 20:23 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, по состоянию на вечер 8 марта умерли 18 человек с коронавирусом. Это самое большое число умерших за сутки с момента начала эпидемии, сообщает институт общественного здравоохранения.

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Также подтверждено 417 новых положительных случаев.

Больше всего умерших из Подгорицы (6), Никшича (4), Будвы (2), Бары (2), Беране (1), Бело-Поле (1), Плевля (1) и Рожае (1), младшему из пациентов было 63 года, а самому старшему — 90 лет.

Общее число умерших с начала эпидемии составило 1085 человек.