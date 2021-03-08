Чита, 8 марта, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Более 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

МЧС РФ Сход с рельсов грузовых вагонов

ЧП произошло 8 марта на перегоне Чичатка — Жанна Могочинского региона.

«Произошел сход, по предварительной информации, 25 вагонов грузового поезда, — говорится в сообщении. — … Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет».

Отмечается, что движение по перегону временно приостановлено. Восстановительные поезда уже направлены к месту происшествия для ликвидации последствий схода.

В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 6 марта в Хабаровском крае сошли с рельсов цистерны с нефтью.

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