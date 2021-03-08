Вашингтон, , 20:11 — REGNUM Верховный суд Соединённых Штатов отклонил последнюю апелляцию бывшего главы государства Дональда Трампа, который требовал пересмотреть результатов прошедших в ноябре 2020 года выборов президента, об этом 7 марта сообщает Reuters.

Отмечается, что суд отклонил апелляцию, которая касалась пересчёта голосов в штате Висконсин. Трамп получил там примерно на 20 тыс. голосов меньше, чем победивший на выборах Джо Байден.

Это была последняя апелляция по итогам выборов, поданных Трампом в конце своего президентского срока.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп и его сторонники после поражения на президентских выборах несколько десятков раз обращались в суды, пытаясь оспорить результаты выборов, так как они, по мнению команды экс-президента, прошли с нарушениями. Все иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США.

Читайте также: В Конгрессе США вновь затребовали налоговые декларации Трампа