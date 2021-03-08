Вашингтон, , 20:10 — REGNUM В США число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 29 млн человек. Об этом 8 марта сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По последним данным, в стране с начала вспышки эпидемии зафиксировали 29 000 012 случаев.

Отмечается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в США превысило 525 тыс., за минувшие 24 часа в стране от данного заболевания скончались 669 человек.

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