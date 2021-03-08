Казань, , 20:07 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Сергей Семак прокомментировал проигрыш команды в матче 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином» (Казань) — 1:2.

«Пропускаем и не забиваем — это главное. Конечно, обидно. … В обоих таймах мы опять создали много моментов, как и с «Ростовом». Мы создаём много, а забиваем недостаточно для победы», — заявил Семак в эфире «Матч Премьер».

«Пенальти за руку Кузяева? Третий матч, куча спорных моментов. На Кубке необоснованный пенальти, отсутствие 11-метрового в следующей игре, сегодня пенальти. Все моменты достаточно спорные, но не мне их разбирать. … Наше дело — играть. Судейство в этих матчах пусть оценивают те, кому положено», — добавил он.

Напомним, в ворота «Зенита» был назначен пенальти, его реализовал Джордже Деспотович. Петербуржцы заработали право на 11-метровый на 99 мин., но Артём Дзюба не сумел переиграть вратаря соперника.