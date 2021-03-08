Париж, , 20:01 — REGNUM Арбитр Себастьян Колтеску (Румыния), работавший четвертым судьей на матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов (ЛЧ) между «Пари Сен-Жермен» (Франция) и «Истанбул Башакшехир» (Турция), отстранен от работы до конца сезона — 2020/21. Об этом 8 марта сообщается на сайте УЕФА.

«Контрольно-этическая и дисциплинарная комиссия УЕФА приняла решение отстранить Колтеску … за неподобающее поведение во время матча УЕФА. Также он обязан пройти образовательную программу до 30 июня на условиях, определенных судейской службой УЕФА», — отмечается в заявлении.

Встречу 8 декабря 2020 г. обслуживала румынская бригада судей. На 16 мин. игра была прервана. Одно из решений главного арбитра Овидиу Хацегана вызвало бурную реакцию на скамейке турецкого клуба. Судья обратился за разъяснениями к помощнику, тот указал на сенегальского игрока Демба Ба, назвав его «negru». Это вызвало реакцию всей команды.

Как утверждает турецкий клуб, четвертый арбитр оскорбил на расовой почве и камерунца. Обе команды в итоге покинули поле.