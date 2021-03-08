Вена, , 19:55 — REGNUM В Австрии выявили первый случай заражения «бразильским» штаммом коронавируса. Об этом передает 8 марта пресс-служба правительства федеральной земли Зальцбург.

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В сообщении говорится, что первый случай заражения «бразильской» мутацией зафиксировали в Зальцбурге.

«Подтвержден один случай «бразильского» варианта вируса», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в связи с расследованием смерти женщины после прививки от COVID-19 в Австрии было принято решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca из одной партии.

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