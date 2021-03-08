Вашингтон, , 19:48 — REGNUM Президента Белоруссии Александр Лукашенко является последним диктатором Европы, заявил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

«В преддверии президентских выборов (в Белоруссии), состоявшихся в прошлом году, она (оппозиционер Мария Колесникова) мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Лукашенко — последнего диктатора Европы», — сказал Блинкен на вручении наград Госдепа за гражданское мужество женщинам из различных стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из лауреатов награды госсекретаря США за гражданское мужество International Women of Courage Award, которая вручается ежегодно, стала член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова.

Колесникова была задержана в Белоруссии по подозрению в призывах к захвату власти в сентябре 2020 года. Её обвинили в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии.

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