Казань, , 19:39 — REGNUM «Матч ТВ» опубликовал видео гола полузащитника футбольного клуба «Рубин» (Казань) Дениса Макарова в ворота «Зенита» (Санкт-Петербург).

https://twitter.com/MatchTV/status/1368951555903348736

8 марта «Рубин» на своем поле обыграл «Зенит» — 2:1 в матче 21 тура РПЛ.

При счете 1:1 в добавленное время Макаров получил мяч в центральном круге, обыграл двоих защитников и пробил в дальний нижний угол ворот.

Для Макарова гол в ворота «Зенита» стал пятым в текущем розыгрыше РПЛ.