Ростов-на-Дону, , 19:36 — REGNUM В Ростовской области волонтёры поздравили с 8 Марта сотрудниц и пациенток медицинских и социальных учреждений. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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Волонтёры навестили работниц и пациентов нескольких больниц Ростова-на-Дону, двух домов-интернатов, расположенных в Ростове-на-Дону и Таганроге, и психоневрологического интерната в Новочеркасске.

Всего подарки были переданы более чем 1400 женщинам.