Севастополь, , 19:32 — REGNUM В Севастополе столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

ДТП произошло 8 марта в районе Орлиновского моста. По последним данным, в результате инцидента пострадали шесть человек, включая двоих детей.

«Произошло столкновение двух легковых автомобилей… — говорится в сообщении. — Всего в машинах находилось восемь человек, из которых травмы различной степени тяжести получили шестеро».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 8 марта в Волжском районе Самарской области в результате ДТП с участием грузового автомобиля и легковой машины погибли семь человек.

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