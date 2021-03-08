Казань, , 19:18 — REGNUM Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал просмотр видеоповтора судьёй Сергеем Карасёвым перед назначением пенальти в ворота гостей в матче 21 тура РПЛ «Рубин» — «Зенит» (2:1).

«У меня два вопроса: почему игроки «Зенита» сразу побежали к Карасёву спорить, и почему он так долго смотрел повтор? Видно, Карасёв искал повод не назначать пенальти в ворота «Зенита». Однако … назначить 11-метровый — правильное реш ение», — рассказал Федотов «Чемпионату».

Карасёв назначил пенальти в ворота гостей после длительного просмотра видеоповтора. На 37 мин. встречи арбитр обратился к видеоповтору после возможной игры рукой полузащитника гостей Кузяева в собственной штрафной площади. Принять решение Карасёв сумел после длительного просмотра видеоповтора. 11-метровый удар реализовал Джордже Деспотович.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Карасёвым.

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