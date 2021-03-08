Казань, , 19:12 — REGNUM Футбольный клуб «Рубин» (Казань) обыграл «Зенит» (Санкт-Петербург) в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч на «Ак Барс Арене» в Казани завершился — 2:1 в пользу «Рубина». Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра началась с минуты молчания в память об известном телекомментаторе Юрии Розанове, скончавшемся на 60 году жизни.

В составе казанского клуба отличились Джордже Деспотович и Денис Макаров. У сине-бело-голубых гол забил Сердар Азмун. На 99 мин. матча футболист «Зенита» Артем Дзюба не смог реализовать пенальти.

«Зенит» (42 очка) продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Рубин» (34 очка) — на 7 месте.