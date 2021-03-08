Миннеаполис, США, 8 марта, 2021, 19:03 — ИА Регнум. В американском Миннеаполисе (штат Миннесота) началось судебное заседание по делу экс-полицейского Дерека Шовина, который обвиняется в непредумышленном убийстве чернокожего Джорджа Флойда. Об этом 8 марта сообщает газета Star Tribune.

Суд

Отмечается, что разбирательство проводится в суде округа Хеннепин, председательствует судья Питер Кэхилл.

На первом этапе будут отобраны 12 членов жюри, а также еще двое запасных. Адвокаты и обвинение смогут выступить со вступительным словом не ранее 29 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2020 года в городе Миннеаполис американского штата Миннесота полицейские в ходе задержания чернокожего рецидивиста Джорджа Флойда применили удушающий прием, который позже привел к смерти арестованного.

После этого во многих городах начались протесты против произвола полиции, которые перерастали в беспорядки. По делу о гибели Флойда проходят четыре сотрудника полиции.