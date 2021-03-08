Казань, , 18:58 — REGNUM Футболисты петербургского «Зенита» уступили казанскому «Рубину» в выездном матче двадцать первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, завершившаяся со счётом 1:2, прошла 8 марта на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Джордже Деспотович (пенальти) и Денис Макаров. У гостей мяч забил Сердар Азмун.

Отметим, что после двадцати одного матча в чемпионате России петербургский «Зенит» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 42 очка. Футболисты казанского «Рубина», в активе которых 34 балла, находятся на восьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 7 марта футболисты «Краснодара» уступили московскому «Спартаку» в выездном матче двадцать первого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе в Москве и завершилась со счётом 1:6.

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