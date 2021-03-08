Анкара, , 18:48 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом, как передавало Anadolu Ajansı, говорится 8 марта в сообщении управления по связям с общественностью администрации президента Турции.

В сообщении управления отмечается, что лидеры двух стран обсудили вопросы борьбы с пандемией SARS-CoV-2, торговли, туризма, обороны, сельского хозяйства, а также шаги по улучшению двусторонних отношений и региональную тематику.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам учений Mavi Vatan-2021, заявил, что Турция обязана быть сильной в военной и оборонной сферах, а не только в экономическом и политическом плане.

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