Вашингтон, , 18:39 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джо Байден назвал визит папы Римского Франциска в Ирак историческим событием. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Визит папы Франциска стал историческим и первым долгожданным визитом для страны», — говорится в сообщении.

По мнению Байдена, посыл визита папы Римского заключается в том, что «братство прочнее братоубийства, надежда сильнее смерти, а мир сильнее войны».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта папа Римский Франциск прибыл с апостольским визитом в Багдад — это первый международный визит главы Католической церкви с начала пандемии коронавируса. Цель визита папы Римского — поддержать иракскую христианскую общину и наладить межрелигиозный диалог.

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