Киев, , 18:37 — REGNUM Советский Союз, превратив в конфедерацию, можно было спасти от распада. Об этом сообщил бывший президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, сценарий, при котором СССР мог сохраниться, обсуждался политиками незадолго до подписания Беловежских соглашений в резиденции Ново-Огарево под Москвой.

Кравчук отметил, что создать конфедерацию вместо федеративного государства Борис Ельцин предложил действующему на тот момент президенту СССР Михаилу Горбачеву.

«Ельцин говорит: Михаил Сергеевич (Горбачев), у нас не клеится, мы не можем договориться, … давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию», — отметил Кравчук.

Однако Горбачев, которому в качестве примеров конфедерации была приведена Швейцария, такую идею не поддержал, а спустя время предложил референдум о сохранении СССР, отметил бывший президент Украины.

По его словам, то, что Горбачев «не хотел ничего менять», стало ясно уже тогда. Первый президент Украины считает, что Горбачев хотел при сохранении системы «делать изменения», а это невозможно.

Как передавало ИА REGNUM, 4 марта глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил журналистам, что в вопросе вступления Украины в НАТО мнение России не играет никакой роли.

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