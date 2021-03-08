Москва, , 18:17 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания ADIENNE Pharma & Biotech подписали соглашение о производстве вакцины От COVID-19 «Спутник V» в Италии. Об этом сообщается в пресс-релизе Итало-Российской торговой палаты.

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«Впервые в Европе было подписано соглашение между РФПИ и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины «Спутник V» в Италии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что производство вакцины должны запустить в июле 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была признана одной из лучших в мире.

Согласно результатам испытаний, опубликованных в авторитетном международном медицинском журнале The Lancet, препарат в ходе итоговой, третьей фазы исследований показал эффективность 91,6%. Для людей старше 60 лет эффективность составила 91,8%. Гуморальный иммунный ответ выработался у более чем 98% добровольцев, а клеточный иммунный ответ — у 100%.