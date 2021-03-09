Москва,
9 марта 2021, 10:30 — REGNUM После кратковременной оттепели, несмотря на наступление календарной весны, в Москву пришли морозы и снегопады.
Снег и похолодание в Москве. Цветной бульвар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Неглинная улица
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Столешников переулок
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Кузнецкий мост
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Швейцар у ЦУМа
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Большой театр
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Бегуны
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Следы на снегу
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Памятник Достоевскому
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Памятник Достоевскому
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Москва река
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Москва река
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
7 марта на Москву обрушился снегопад с сильными порывами ветра, который шел практически весь день. Но москвичей и туристов такая погода не спугнула. Многие были рады возвращению снежной зимы. Туристы фотографировались на Красной площади, хотя временно она стала белой. Городские экстремалы-лыжники ищут себе новые трудности.
Снег и похолодание в Москве. Красная площадь
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Красная площадь. Туристы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Александровский сад. Часовой
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Александровский сад. Вечный огонь
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Большой театр
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Памятник Карлу Марксу
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Лыжники-экстремалы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Лыжники-экстремалы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Лыжники-экстремалы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Сити в снегу
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Марьино. Церковь Анатолия и Протолеона
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Прохожий
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Прохожая
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Коммунальные службы практически сразу оперативно начали убирать снег, видимо натренированные сильными снегопадами в феврале. Всю неделю стоял небольшой мороз, а вот 8 марта началось резкое похолодание, которое продлится ближайшие несколько дней.
Снег и похолодание в Москве. Колона спецтехники
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Старый Арбат. Памятник Пушкину и Гончаровой
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Старый Арбат
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Киевский вокзал
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM