9 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Москва, , 10:30 — REGNUM После кратковременной оттепели, несмотря на наступление календарной весны, в Москву пришли морозы и снегопады.

Снег и похолодание в Москве. Цветной бульвар Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Неглинная улица Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Столешников переулок Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Кузнецкий мост Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Швейцар у ЦУМа Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Большой театр Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Бегуны Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Следы на снегу Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Памятник Достоевскому Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Памятник Достоевскому Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Москва река Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Москва река Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

7 марта на Москву обрушился снегопад с сильными порывами ветра, который шел практически весь день. Но москвичей и туристов такая погода не спугнула. Многие были рады возвращению снежной зимы. Туристы фотографировались на Красной площади, хотя временно она стала белой. Городские экстремалы-лыжники ищут себе новые трудности.

Снег и похолодание в Москве. Красная площадь Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Красная площадь. Туристы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Александровский сад. Часовой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Александровский сад. Вечный огонь Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Большой театр Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Памятник Карлу Марксу Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Лыжники-экстремалы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Лыжники-экстремалы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Лыжники-экстремалы Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Сити в снегу Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Марьино. Церковь Анатолия и Протолеона Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Прохожий Ярослав Чингаев © ИА REGNUM Снег и похолодание в Москве. Прохожая Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Коммунальные службы практически сразу оперативно начали убирать снег, видимо натренированные сильными снегопадами в феврале. Всю неделю стоял небольшой мороз, а вот 8 марта началось резкое похолодание, которое продлится ближайшие несколько дней.

Снег и похолодание в Москве. Колона спецтехники Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Старый Арбат. Памятник Пушкину и Гончаровой Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Снег и похолодание в Москве. Старый Арбат Ярослав Чингаев © ИА REGNUM