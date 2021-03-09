Москва, 9 марта 2021, 10:30 — REGNUM После кратковременной оттепели, несмотря на наступление календарной весны, в Москву пришли морозы и снегопады.

Снег и похолодание в Москве. Цветной бульвар
Снег и похолодание в Москве. Цветной бульвар
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Неглинная улица
Снег и похолодание в Москве. Неглинная улица
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Столешников переулок
Снег и похолодание в Москве. Кузнецкий мост
Снег и похолодание в Москве. Столешников переулок
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Кузнецкий мост
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве
Снег и похолодание в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве
Снег и похолодание в Москве. Швейцар у ЦУМа
Снег и похолодание в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Швейцар у ЦУМа
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Большой театр
Снег и похолодание в Москве. Большой театр
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Бегуны
Снег и похолодание в Москве. Следы на снегу
Снег и похолодание в Москве. Бегуны
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Следы на снегу
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Памятник Достоевскому
Снег и похолодание в Москве. Памятник Достоевскому
Снег и похолодание в Москве. Памятник Достоевскому
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Памятник Достоевскому
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Москва река
Снег и похолодание в Москве. Москва река
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Москва река
Снег и похолодание в Москве. Москва река
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

7 марта на Москву обрушился снегопад с сильными порывами ветра, который шел практически весь день. Но москвичей и туристов такая погода не спугнула. Многие были рады возвращению снежной зимы. Туристы фотографировались на Красной площади, хотя временно она стала белой. Городские экстремалы-лыжники ищут себе новые трудности.

Снег и похолодание в Москве. Красная площадь
Снег и похолодание в Москве. Красная площадь
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Красная площадь. Туристы
Снег и похолодание в Москве. Красная площадь. Туристы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Александровский сад. Часовой
Снег и похолодание в Москве. Александровский сад. Часовой
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Александровский сад. Вечный огонь
Снег и похолодание в Москве. Александровский сад. Вечный огонь
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Большой театр
Снег и похолодание в Москве. Памятник Карлу Марксу
Снег и похолодание в Москве. Большой театр
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Памятник Карлу Марксу
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Лыжники-экстремалы
Снег и похолодание в Москве. Лыжники-экстремалы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Лыжники-экстремалы
Снег и похолодание в Москве. Лыжники-экстремалы
Снег и похолодание в Москве. Лыжники-экстремалы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Лыжники-экстремалы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Сити в снегу
Снег и похолодание в Москве. Сити в снегу
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве
Снег и похолодание в Москве
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Новый Арбат
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Новый Арбат
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Новый Арбат
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Новый Арбат
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Фигуры оленей в снегу
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Марьино. Церковь Анатолия и Протолеона
Снег и похолодание в Москве. Марьино. Церковь Анатолия и Протолеона
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Прохожий
Снег и похолодание в Москве. Прохожая
Снег и похолодание в Москве. Прохожий
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Прохожая
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Коммунальные службы практически сразу оперативно начали убирать снег, видимо натренированные сильными снегопадами в феврале. Всю неделю стоял небольшой мороз, а вот 8 марта началось резкое похолодание, которое продлится ближайшие несколько дней.

Снег и похолодание в Москве. Колона спецтехники
Снег и похолодание в Москве. Колона спецтехники
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Старый Арбат. Памятник Пушкину и Гончаровой
Снег и похолодание в Москве. Старый Арбат. Памятник Пушкину и Гончаровой
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Старый Арбат
Снег и похолодание в Москве. Старый Арбат
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Снег и похолодание в Москве. Киевский вокзал
Снег и похолодание в Москве. Киевский вокзал
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM