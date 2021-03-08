Оберстдорф, , 18:00 — REGNUM Канадский лыжник Алекс Харви оценил решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) дисквалифицировать норвежского спортсмена Йоханнеса Клебо после гонки на 50 км на чемпионате мира в Германии.

По его словам, российский лыжник Александр Большунов тактически сработал идеально, закрыв Клебо калитку для прохода по широкому радиусу. Александр точно знал, что Йоханнес пойдет именно туда.

«Но я рад, что у Международной федерации лыжного спорта хватило мужества дисквалифицировать Клебо», — сказал он в эфире подкаста FasterSkier.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 марта, во время финишной прямой марафонской гонки в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе шедший первым Большунов сломал палку после контакта с Клебо и по итогу гонки стал третьим.

Клебо впоследствии дисквалифицировали за создание помех и лишили золота, а Большунову присудили серебро. Чемпионом мира стал другой норвежец — Эмиль Иверсен.

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