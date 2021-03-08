Киев, , 17:50 — REGNUM Готовыми к разрыву дипотношений с Российской Федерацией должны быть власти Украины. Об этом 8 марта сообщил бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире Еспресо.TV.

«Надо (властям Украины — прим. ИА REGNUM) быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с РФ, — заявил Чалый. — То есть надо подготовить это решение».

По его словам, разрыв отношений с Москвой будет неминуем, если нынешнее обострение в Донбассе продолжится.

При этом он добавил, что в случае необходимости Киеву нужно выбрать страну-посредника для разрешения на территории РФ консульских вопросов.

Как передавало ИА REGNUM, власти Украины объясняют начало гражданской войны в Донбассе некой «российской агрессией», игнорируя госпереворот в Киеве в 2014 году. Однако, Россия, в действительности, не является стороной конфликта в Донбассе.

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