Лондон, , 17:35 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри вызовы в сфере экологии. Об этом 8 марта сообщает Press Association.

Отмечается, что в рамках визита Керри также встретился с руководителем оргкомитета 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Алоком Шармой.

Спецпосланником президента США по климату до 10 марта также намерен посетить Бельгию и Францию, где обсудит подготовку к созываемому Вашингтоном саммиту по борьбе с климатическими изменениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что изменения климата на Земле набирают силу — последние шесть лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений за погодой.

Он подчеркнул, что повсюду наблюдаются тревожные знаки. Так, зафиксирован рекордный уровень диоксида углерода, все годы с 2015-го — самые жаркие, во всём мире усиливаются пожары, наводнения и другие стихийные бедствия.