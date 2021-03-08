Осло, , 17:22 — REGNUM Лыжник Александр Большунов (Россия) высказался об инциденте с Йоханнесом Клебо (Норвегия), который произошел на финишной прямой марафонской гонки. Об этом 8 марта сообщает Dagbladet.

«Я спровоцировал стык с Клебо? У меня не было другого выбора. Это было лучшее решение — заходить на финиш по такой траектории. Только так я мог набрать нужную скорость…», — отметил Большунов.

Как сообщало ИА REGNUM, шедший первым Большунов сломал палку после контакта с Клебо и стал третьим. Клебо впоследствии дисквалифицировали за создание помех и лишили золота, а Большунову присудили серебро. Чемпионом мира стал другой норвежец — Эмиль Иверсен.

После этого тренер норвежской команды Эрика Носсум заявил, что Большунов «спровоцировал стык».