Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Свыше 40 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 выявили за минувшие сутки на территории США. Об этом 8 марта сообщает Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 40 340 случаев заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять почти 29 млн.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в США достигло более 525 тыс., за минувшие сутки в стране от данного заболевания скончались 669 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за 24 часа выявили более 58 тыс. носителей коронавируса.

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