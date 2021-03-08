Москва,
8 марта 2021, 17:20 — REGNUM Сегодня, 8 марта, несмотря на похолодание, разные парки Москвы подготовили праздничные мероприятия для всех желающих, и конечно, для женщин: лекции, экскурсии, флэшмобы и концерты. Перед входом в парк культуры имени Горького и парка «Сокольники» волонтёры дарят дамам цветы.
У входа в парк им. Горького дарят цветы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
В парке культуры им. Горького прошел флэшмоб, организованный молодежью Москвы. На набережной Москвы-реки был растянут огромный баннер с надписью: «ВАМ, ЛЮБИМЫЕ», который был виден с Крымского моста.
Флэшмоб в Парке им. Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Флэшмоб в Парке им. Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Флэшмоб в Парке им. Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Флэшмоб в Парке им. Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Флэшмоб в Парке им. Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Также прошла серия символических забегов для мужчин, которые хотели поздравить девушек оригинальным образом: им предстояло пробежать стометровку с тюльпанами, а на финише вручить их женщинам, девушкам и девочкам. Там же любой желающий мог написать поздравительную открытку и опустить ее в специальный ящик. Как уверяют организаторы, открытка точно дойдет до адресата.
Забег с цветами
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Забег с цветами
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Забег с цветами
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Забег с цветами
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Забег с цветами
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Забег с цветами
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Забег с цветами
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мужчины дарят девушкам цветы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мужчины дарят девушкам цветы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мужчины дарят девушкам цветы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Парк Горького Забег с цветами Мужчины дарят девушкам цветы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мужчины дарят девушкам цветы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Фотозона в Парке им. Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Фотозона в Парке им. Горького
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Отправка поздравительных открыток
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Отправка поздравительных открыток
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Отправка поздравительных открыток
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Парк Сокольники, перед входом женщинам дарят цветы
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM
Мимы в Парке Сокольники
Ярослав Чингаев © ИА REGNUM