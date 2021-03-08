Брюссель, , 17:18 — REGNUM Европейская комиссия призвала власти Бельгии смягчить ограничения на поездки за границу и принимать «пропорциональные меры» в борьбе с распространением коронавируса. Об этом 8 марта заявил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.

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По его словам, страны ЕС должны соблюдать принцип пропорциональности, обозначенный в европейском праве, в том числе в отношении мер по борьбе с пандемией.

«Мы не считаем, что запрет на поездки соответствует этому принципу, и поэтому мы призвали бельгийские власти заменить это более точечными мерами», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Бельгии продлили запрет для граждан на необязательные поездки за границу до 18 апреля, поскольку, по данным властей, эпидемиологическая ситуация остается нестабильной.

По словам премьер-министр страны Александр Де Кроо, правительство Бельгии переоценит ситуацию с коронавирусом до конца марта.

Напомним, в январе Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС сохранять «пропорциональные санитарные меры» на границах внутри объединения.

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