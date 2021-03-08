Бангкок, , 17:15 — REGNUM Период обязательного карантина для приезжающих в Таиланд иностранцев, которым сделали прививки от COVID-19, вдвое сократят (с двух недель до семи дней) с начала апреля местные власти. Об этом, как передает Nikkei Asia, сообщил 8 марта глава минздрава Таиланда Анутин Чарнвиранкул в ходе пресс-конференции.

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«Иностранцы, въезжающие в Таиланд с сертификатами прививок…, должны будут пройти всего семидневный карантин», — сказал Анутин.

Глава минздрава Таиланда добавил, что тех туристов, которые получили вакцину от COVID-19 в течение трёх месяцев до момента въезда, и коснутся данные послабления.

Как передавало ИА REGNUM, 20 января в Ассоциации туроператоров России сообщили, что правительство Таиланда приняло решение ввести сбор с въезжающих в страну туристов. Таким образом, заплатить 300 бат ($10) теперь должен будет каждый интурист.

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