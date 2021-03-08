Жуковский район, Калужская область, 8 марта, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Тела 62-летней женщины и ее 46-летнего знакомого были обнаружены после пожара в одном из многоквартирных домов посёлка Серпухов-15 Калужской области 8 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Квартира после пожара.

Предположительно, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём. По факту возгорания и смерти двух человек Жуковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Калужской области проводится проверка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.