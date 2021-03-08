Рим, , 17:06 — REGNUM Игрок футбольного клуба ЦСКА (Москва) Адольфо Гайч, который выступает на правах аренды в «Беневенто» (Италия), может перейти в «Интер» (Милан). Об этом 8 марта сообщает Calciomercato.com.

Черно-синие хотели заполучить форварда летом 2020 г., но сделку заблокировал тренер Антонио Конте: он посчитал, что команде не нужен молодой футболист. Теперь же аргентинец рассматривается на роль дублера Ромелу Лукаку.

«Беневенто» арендовал Гайча у ЦСКА в зимнее трансферное окно до конца сезона возможностью продления на 1 год, если сыграет 50% матчей. Также клуб может выкупить игрока за 11 млн евро.

В турнирной таблице серии А «Интер» (59 очков) занимает I место.