Москва, , 16:58 — REGNUM

Антон Демидов. Сегодня активисты Волонтерской Роты провели акцию #ВамЛюбимые в Парке Горького! Более 1000 мужчин раскрыли самую большую в Россиирозуи поздравили девушек и женщин с Международным женским днём!"Сегодня более 1000 мужчин — активистов Волонтерской роты пришли поздравить девушек в парк, где мы растянули огромный баннер с поздравлениями «Вам, любимые»! У каждого из нас есть самые любимые мамы, бабушки, жены, дочери! Спасибо вам, что дарите тепло и любовь, ну, а мы сохраним мир в нашей семье, нашем доме и нашей стране!» — сказал Лидер Волонтёрской Роты

В Санкт-Петербурге активисты Волонтёрской Роты провели в Екатерининском саду флешмоб «Поддержим девушек». Более четырёх сотен парней в едином порыве вручили своим парам букеты из тюльпанов, после чего, также единовременно взяли их на руки, продемонстрировав таким образом всеобщую любовь и обожание своим дамам, а также выразив поддержку в прямом и переносном смысле. Примечательно и то, что счастливых активисток поздравили прямо у подножья памятника русской императрице Екатерине Великой. Всего в акции приняло участие восемьсот человек, в том числе, четыреста милых девушек.

«Девушки это самое лучшее, что есть на свете, они дают нам жизнь направляют нас на благие поступки и именно в их честь был организован флешмоб, поддержим девушек вместе!» — отметил Антон Демидов.