Оренбург, , 16:56 — REGNUM В Оренбурге студенты и школьники записали поздравительное видео к 8 Марта. Они поздравили с Международным женским днём своих матерей, а также всех женщин, сообщает региональное отделение «Молодёжки ОНФ».

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В акции «Ты прекрасна» совместно с командой Молодёжки приняли участие ученики школы №25 и студенты Гуманитарно-технического техникума. Отметим, эта акция проводится по всей России.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта традиционно отмечается Международный женский день.