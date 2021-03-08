Москва, 8 марта, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Газпром» поставила англо-голландской компании Shell Global LNG первую партию углеродно нейтрального сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 8 марта сообщила гендиректор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

«Природный газ является самым чистым с точки зрения производимых выбросов ископаемым видом топлива», — приводятся в пресс-релизе слова Бурмистровой.

По её словам, благодаря дополнительным мероприятиям по снижению уровня эмиссии, а также масштабной деятельности в сфере компенсации воздействия на окружающую среду природный газ будет оставаться важнейшим элементом глобальной энергетики на десятилетия вперёд. Газ предназначен для британских потребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, добыча газа в России будет увеличиваться и в 2030 году может превысить 1 трлн куб. м. Об этом говорится в проекте генеральной схемы развития газовой отрасли РФ до 2035 года.

Так, в 2019 году было добыто 739 млрд куб. м газа, в 2020 году — 689 млрд куб. м, но показатель снизился из-за пандемии коронавируса. В 2025 году Россия должна добывать от 777 млрд до 890 млрд куб. м природного газа, а в 2035 году — от 850 млрд до 1,057 трлн куб. м.

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