Москва, , 16:51 — REGNUM Народный артист РСФСР Борис Бирюков, отдавший служению Росгосцирку более 70 лет, скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщил Росгосцирк на странице в соцсети Facebook.

«Сегодня (8 марта — прим. ИА REGNUM) на 85-м году ушёл из жизни … выдающийся дрессировщик львов, директор Воронежского цирка с 20-летним стажем… Борис (Бериян) Бирюков, — говорится в сообщении. — … Светлая память об этом выдающемся артисте и человеке навсегда сохранится в наших сердцах».

Отмечается, что глубокие соболезнования родным и близким артиста, который был цирковым артистом в шестом поколении, уже выразили руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка.

Как передавало ИА REGNUM, 6 марта в Пскове скончался 81-летний литературный критик, член Союза писателей России, прозаик и литературовед Валентин Курбатов.

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