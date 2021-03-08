Тюмень, , 16:32 — REGNUM Тюменских девушек-волонтёров в Международный женский день поблагодарили за самоотверженность, чуткость и добро днём красоты в одном из салонов города. Об этом сообщает волонтёрский центр регионального отделения партии «Единая Россия».

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«Девушкам предложены профессиональные процедуры ухода за лицом, причёски и макияж. Некоторые волонтеры сразу же после салона красоты отправились навестить своих подопечных — пожилых женщин, соблюдающих самоизоляцию, чтобы в свою очередь порадовать их и поздравить с праздником», — отметили в волонтёрском центре.