Брюссель, , 16:30 — REGNUM В Брюсселе сотрудники полиции в штатском приступают к патрулированию общественных мест, чтобы пресекать сексуальные домогательства в отношении женщин. Об этом сегодня, 8 марта, в Международный женский день заявил бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.

«С этого момента полицейские в штатском будут на улицах выявлять случаи домогательств», — написал бургомистр Клоз на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Официальный представитель брюссельской полиции Оливье Слосс рассказал, что поначалу полицейские будут сосредотачивать усилия на остановках общественного транспорта, где будут фиксировать такие нарушения и составлять протоколы в отношении провинившихся.

Он также отметил, что в последнее время многие женщины стали сталкиваться с домогательствами в общественных местах. Однако они редко об этом заявляют, а виновных довольно сложно установить.

«Наше присутствие необходимо, чтобы констатировать такие происшествия», — подчеркнул представитель полиции Брюсселя.