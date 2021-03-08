Доха, 8 марта 2021, 16:28 — REGNUM Аслан Карацев (Россия) вышел во II круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе (Катар). Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Карацев на старте обыграл Мубарака Зайида (Катар) — 6:4, 6:0. Теннисисты провели на корте более 1 ч.
Следующим соперником российского теннисиста станет первая ракетка турнира Доминик Тим (Австрия).
Карацев занимает 45 место в рейтинге ATP. Это его первый турнир после Открытого чемпионата Австралии-2021.
Призовой фонд турнира — 785 тыс. долларов.