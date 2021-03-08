Дамаск, , 16:23 — REGNUM В Сирии заразились коронавирусом президент страны Башар Асад и его супруга Асма. Об этом 8 марта говорится в сообщении канцелярии сирийского лидера на странице в соцсети Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

«Президент (Башар Асад — прим. ИА REGNUM) и госпожа Асма Асад провели ПЦР-исследование, — сообщила канцелярия сирийского лидера. — Результат показал, что они инфицированы вирусом (SARS-CoV-2 — прим. ИА REGNUM)».

Отмечается, что ПЦР-исследование глава государства и его жена решили пройти после того, как почувствовали лёгкие симптомы COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, 25 января начальник санитарно-эпидемиологического отдела группировки войск ВС РФ в Сирии подполковник Владимир Радченко сообщил, что военнослужащим группировки войск ВС России на авиационной базе Хмеймим в Сирии начали ставить прививки от COVID-19.

Читайте также: На авиабазе Хмеймим в Сирии начали вакцинацию от COVID-19