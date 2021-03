Берлин, , 16:23 — REGNUM Группа учёных из США и Германии выяснила, что неандертальцы использовали простой метод сжигания коры берёзы для получения клея. Статья с описанием исследования опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Антропологи давно установили, что неандертальцы умели изготавливать клей, который использовался для изготовления некоторых орудий. До недавнего времени оставался загадкой способ получения этого клея, так как более поздние методы требовали герметично закрывающихся печей, тиглей и других технологий, недоступных неандертальцам.

Группа исследователей под руководством Патрика Шмидта из Тюбингенского университета предположила, что неандертальцы могли получать дёготь, требуемый для изготовления клея, гораздо более простым способом. Они построили модель, показавшую, что при сжигании берёзовой коры возле твёрдой (например, каменной) поверхности на ней откладывается дёготь в количестве достаточном, для получения клея.

Для проверки своей гипотезы они получили дёготь эти методом. Химический анализ показал, что полученный дёготь совпадает по составу с материалами, полученными при археологических раскопках. С помощью полученного клея учёные изготовили несколько орудий, подобных тем, которые использовали неандертальцы. Механические испытания показали достаточную прочность этих инструментов. Авторы исследования пришли к выводу, что возможность изготовления клея не может свидетельствовать о высоком уровне материальной культуры у неандертальцев.