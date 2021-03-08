8 марта 2021 | Время чтения меньше минуты

Москва, , 18:34 — REGNUM В Москве в честь Международного женского дня проходит, ставшая уже традиционной, акция «Вам, любимые», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Международный женский день в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В течение дня столичные волонтёры будут дарить женщинам цветы на оживлённых площадях, городских парках, вокзалах и станциях метро. Всего планируется подарить более 300 тысяч тюльпанов. К акции присоединились известные артисты и актёры, а также музыканты проекта «Уличный артист».

Почтовый ящик для открыток в Парке Горького Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Парке Горького был установлен большой почтовый ящик, где любой желающий мог отправить открытку любимым женщинам.

Праздничный забег в Парке Горького Дарья Антонова © ИА REGNUM

Праздничный забег в Парке Горького Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме того, в Парке Горького прошла серия праздничных забегов. Участники забега преодолели стометровую дистанцию с букетами тюльпанов, которые на финише были подарены девушкам.