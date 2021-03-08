Тула, , 16:20 — REGNUM Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) разгромил «Арсенал» (Тула) в очередном матче 21 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Туле на стадионе «Арсенал» завершилась крупной победой гостей — 3:0. Об этом 8 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У победителей голами отметились Мурило и Рифат Жемалетдинов, Федор Смолов.

Эта победа позволила подопечным Марко Николича набрать 34 очка и закрепиться на VII месте в турнирной таблице РПЛ.

«Канониры» опустились в зону прямого вылета в Футбольную национальную лигу.