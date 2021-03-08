Москва, , 16:13 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 10 авиарейсов. Об этом в понедельник, 8 марта, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Так, по состоянию на 16:09 мск в аэропорту «Домодедово» задержано пять рейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержан один рейс, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы пока не сообщаются.

Ранее портал «Метеоновости» сообщил, что ближе к 8 марта в Москву вернется зимняя погода с морозами и снегопадами.