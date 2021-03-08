Москва, , 15:53 — REGNUM У комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ есть наработки по борьбе с блокировкой контента российских СМИ в Facebook. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 марта, об этом сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Вопрос неоднократно обсуждался на заседании комиссии, и у нас есть определенные предложения и наработки», — заявил Пискарёв.

Парламентарий обратил внимание на то, что спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости проработки законодательных решений, направленных на защиту цифрового суверенитета, чтобы не допустить повторения таких случаев в отношении отечественных СМИ впредь.

МИД осудил блокировку публикаций в соцсети Facebook ряда российских СМИ.

В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ. Закон предусматривает в том числе полную блокировку интернет-ресурса.

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