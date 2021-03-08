Париж, 8 марта, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) проведут дополнительные испытания ракет-носителей Vega перед следующими запусками. Об этом сообщил глава представительства ЕКА в России Рене Пишель в интервью журналу «Русский космос».

ESA_events Ракета-носитель Vega

17 ноября 2020 года с космодрома «Куру» во Французской Гвиане была запущена ракета-носитель Vega с 53 малыми спутниками. Запуск оказался неудачным — ракета отклонилась от заданной траектории и не смогла вывести на орбиту целевую нагрузку.

Рене Пишель рассказал, что независимая комиссия завершила расследование этого инцидента. Эксперты установили, что причиной неудачи запуска стало изменение схемы электрических соединений разгонного блока AVUM. Представитель ЕКА добавил, что эта ошибка возникла из-за нарушения процедуры сборки при работах на космодроме.

«При подготовке двух следующих пусков ракеты-носителя Vega будут проведены дополнительные инспекции и испытания», — подытожил Пишель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года произошёл ещё один неудачный запуск ракеты Vega, приведший к уничтожению Спутника Объединённых Арабских Эмиратов Falcon Eye 1.