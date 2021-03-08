Киев, , 16:13 — REGNUM Украинская ССР могла не выходить в 1991 году из состава СССР, а Советский Союз мог сохраниться в форме конфедерации. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил первый президент Украины, а ныне — глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Украинский политик отметил, что незадолго до подписания Беловежский соглашений в резиденции Ново-Огарево под Москвой рассматривались варианты, при которых Советский Союз мог сохраниться.

«Он [Борис Ельцин — ИА REGNUM] говорил — Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию»?, — отметил Кравчук.

Далее собеседники пришли к выводу, что данный вопрос необходимо обсудить с Михаилом Горбачевым.

«Сели за стол, Ельцин говорит: Михаил Сергеевич… мы не можем договориться, потому что начались большие движения в республиках, люди хотят больше прав, свобод, независимости, давайте подумаем, как реформировать страну из федерации в конфедерацию», — рассказал Кравчук .

По словам Кравчука, Горбачев в свою очередь предложил привести примеры конфедерации, на что Ельцин привел в пример Швейцарию, где каждый год меняется президент.

«Горбачев так задумался и говорит: нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент», — передает Кравчук.

В связи с данным эпизодом первый президент Украины сделал вывод, что для Михаила Горбачева «главным вопросом была власть» и если он не при власти, то он «не хотел ничего менять».

«Вот после этого стало понятно, что этот сценарий не пройдет. И через некоторое время Горбачев предложил всесоюзный референдум о сохранении СССР. И стало ясно, что ничего радикально Горбачев не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно», — подытожил первый украинский президент .

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