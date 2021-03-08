Киев, 8 марта 2021, 16:13 — REGNUM Украинская ССР могла не выходить в 1991 году из состава СССР, а Советский Союз мог сохраниться в форме конфедерации. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил первый президент Украины, а ныне — глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Украинский политик отметил, что незадолго до подписания Беловежский соглашений в резиденции Ново-Огарево под Москвой рассматривались варианты, при которых Советский Союз мог сохраниться.
Далее собеседники пришли к выводу, что данный вопрос необходимо обсудить с Михаилом Горбачевым.
По словам Кравчука, Горбачев в свою очередь предложил привести примеры конфедерации, на что Ельцин привел в пример Швейцарию, где каждый год меняется президент.
В связи с данным эпизодом первый президент Украины сделал вывод, что для Михаила Горбачева «главным вопросом была власть» и если он не при власти, то он «не хотел ничего менять».
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