Москва, 8 марта, 2021, 15:36 — ИА Регнум. В Госдуме сеть Facebook за блокировку публикаций российских СМИ, основанных на сообщениях ФСБ и Следственного комитета России о пресечении деятельности радикальной группировки, заподозрили в поддержке экстремизма, передает корреспондент ИА REGNUM 8 марта.

Spencer E Holtaway Социальная сеть Facebook

«Такие действия создают угрозу национальной безопасности, поскольку речь шла не о каких-то домыслах отдельных журналистов или блогеров, а об официальной информации правоохранительных органов», — заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Таким образом Facebook лишил граждан нашей страны доступа к информации о необходимости быть готовыми к угрозам, с которыми они могут столкнуться, сделал вывод парламентарий.

«Хотелось бы услышать от руководства соцсети ответ на вопрос: означает ли данная блокировка материалов, распространенных в СМИ российскими спецслужбами для информирования своих граждан, что Facebook поддерживает действия экстремистских неонацистских групп на территории России? Такие действия неприемлемы и должны получить оценку в соответствии с российским законодательством», — отметил Пискарёв.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о планах обсудить проблему блокировок публикаций СМИ в Facebook с парламентариями из других стран.