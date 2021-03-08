Сингапур, , 15:33 — REGNUM Авиакомпания Singapore Airlines стала первой авиакомпанией в мире, которая запустила в тестовом режиме мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), которое подтверждает отрицательные тесты на коронавирус.

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Через данное приложение пользователи смогут записаться в одну из нескольких аккредитованных в Сингапуре поликлиник на сдачу тестов на коронавирус. Эта информация фиксируется в приложении, а отрицательный тест является условием для международных путешествий.

При регистрации на рейс в сингапурском аэропорту «Чанги» нужно будет предъявлять данные, загруженные в приложение о том, что тест на коронавирус был отрицательным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения настоятельно рекомендует не вводить никаких «иммунных паспортов» в мировом масштабе, так как до сих пор нет четкой ясности, каков иммунный ответ организма на коронавирус — наличие одних только антител к коронавирусу не означает 100-процентную резистентность к патогену. Тем не менее многие страны мира во всю готовятся вводить такие паспорта, чтобы восстановить международные туристические потоки.